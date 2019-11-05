برأيكم لماذا سوريا غير موجودة بالقائمتين !

نشر موقع Speedtest العالمي المتخصص بقياس سرعة الإنترنت حول العالم بياناته لشهر أغسطس 2019، وأظهرت النتائج أن إنترنت الموبايل الأسرع تم تسجيله في كوريا الجنوبية حيث وصلت سرعة التحميل إلى 111 ميغابت في الثانية الواحدة. بينما أتت قطر في المركز الثالث عالميا والأول عربيا بسرعة وصلت إلى 65.62 ميغابت في الثانية الواحدة.



تستفيد الشركة من بنية تحتية واسعة تحتوي تضم آلاف الخوادم حول العالم، وليتم إدخال دولة ما في المؤشر يجب أن يتحقق شرط أساسي يضمن قيام أكثر من 3333 مستخدم بقياس السرعة من منافذ اتصال ثابتة (Broadband) وأكثر من 670 مستخدم من شبكات الهواتف النقالة.



وكان من الملفت للنظر أن دولة عربية أخرى، وهي الإمارات قد حجزت مكانا لها في قائمة الدول الأسرع حيث حلت في المرتبة الخامسة عالميا بسرعة تحميل 64.11.



على الصعيد الآخر أتت فلسطين في المرتبة الأخيرة عربيا وقبل الأخيرة عالميا حيث لم تتجاوز سرعة التحميل 7 ميغابت في الثانية، وانضمت العراق لها من حيث بطئ السرعة التي لم تتجاوز 8 ميغابت. أما في مصر فقد قارب وسطي السرعة المسجلة 17 ميغابت، وفي سوريا قاربت السرعة 21 ميغابت في الثانية ما يضعها في المركز 89 عالميا، إلا أنها تتفوق على سبيل المثال على دول كبوليفيا وبيلاروسيا وروسيا!



فما وضع الإنترنت في بلدك؟ وهل الأسعار تتناسب مع مستوى الخدمة والسرعة المقدمة؟



ملحوظة: بناء على المنهجية التي يتبعها الموقع في تصنيفه فإن الترتيب والسرعة قد لا تعكس الواقع الفعلي!



المصدر: SpeedTest