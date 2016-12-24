برأسمال 110 مليون ليرة خمس منشآت جديدة في درعا

نفذت مديرية الصناعة في درعا خلال الشهر الحالي 5 منشأت صناعية جديدة برأسمال 110 ملايين ليرة.



وبين مدير الصناعة المهندس عبد الوحيد العوض لوكالة “سانا” أن المنشآت توزعت على منشأتين غذائيتين للاجبان والالبان، وثلاث منشات لصناعة البلاستيك وأكياس النايلون والرولات البلاستيكية الزراعية والخراطيم الزراعية.



وأشار العوض إلى أن المديرية أسهمت بنقل منشأة صناعية لصناعة الشعيرية من المنطقة الصناعية بدرعا الى منطقة الصنمين بعد توقف استمر خمس سنوات بطاقة انتاجية 400 كيلوغرام شعيرية يوميا يعمل فيها خمسة عمال.



ودعا مدير الصناعة المستثمرين للعودة وتفعيل العمل الصناعي والحرفي، مؤكدا أن المديرية تمنح بالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية 70 بالمئة من احتياج المنشأة من المحروقات عن شهر كانون الأول الحالي لاستمرار عملها.



وكانت مديرية الصناعة في درعا نفذت العام الماضي خمس منشات حرفية وثلاث منشآت صناعية ورخصت تسعة مشاريع صناعية.

وكالات