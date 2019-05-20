بذار حماة يتوقع إنتاج 26 ألف طن قمح وشعير من الحقول الاكثارية

توقع فرع إكثار البذار بحماة إنتاج نحو 26 ألف طن من بذار القمح والشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي.



وأوضح مدير الفرع المهندس عبد الغني الأسود أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج نحو 20 ألف طن من المساحة المزروعة بالقمح والبالغة 4582 هكتارا مقابل إنتاج ستة آلاف طن شعير من المساحة المزروعة وهي 3361 هكتاراً مبيناً أن عمليات حصاد المحصولين ستبدأ مطلع الشهر المقبل.



ولفت إلى أنه تم تحديد ثلاثة مراكز لاستلام محصولي القمح والشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الحالي في عراء عين الباد وكفربهم ومركز الفرع مبيناً أنه سيتم منح الفلاحين المتعاقدين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم للفرع سعراً تشجيعياً يزيد على السعر الرسمي بنسبة جيدة سيتم تحديده لاحقاً.



سانا