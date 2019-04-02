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بدلا من السمك.. ألماني يصطاد “مفاجأة قاتلة” من الماء

ألقى رجل ألماني صنارته في المياه انتظارا لخروج سمكة من البحر، لكنه صدم بمفاجأة غير سارة على الإطلاق.


فقد ذكرت الشرطة الألمانية أن مواطنا يبلغ من العمر 27 عاما، سحب قذيفة يدوية فرنسية تعود للحرب العالمية الثانية، بينما كان يصطاد في بلدة إمدن شمال البلاد، الجمعة.


وأضافت الشرطة أن الشاب، الذي استخدم “صنارة عادية”، كان يصطاد على جسر في إمدن عندما وقع الحادث.


ونقلت النسخة الإنجليزية من موقع “دويتشه فيله” الألماني، قول متحدثة باسم الشرطة، “بدلا من أن يصطاد الرجل سمكا، اصطاد قنبلة يدوية”.


وسرعان ما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمكان الذي اصطاد منه الرجل، وسلمت القنبلة اليدوية إلى خدمة التخلص من الذخائر.


وكان حادث مماثل وقع في مدينة هامبورغ، حيث اصطاد طفلان قذيفة يدوية تعود للحرب العالمية الثانية قبالة رافد ألستر شمالي ألمانيا.


كان الطفلان، وهما بعمر 11 عاما، قاما بتوصيل مغناطيس بصنارة الصيد كجزء من “بحثهما عن كنز”.