بداية تشرين الأول القادم ...افتتاح مطار دمشق الدولي

تفقد فريق وزاري يضم وزراء الداخلية والصحة والسياحة والنقل ومعاون وزير الخارجية والمغتربين تحضيرات إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي المقرر في الأول من تشرين الأول القادم وإجراءات إعادة التشغيل وجاهزية الكوادر البشرية لتخديم الرحلات كل حسب اختصاصه من طيران مدني وهجرة وجوازات ومركز صحي وسياحة ومجمل ماتقوم به هذه الجهات من إجراءات..



وتشمل التحضيرات مختلف مراحل العمل من لحظة وصول الطائرات وإقلاعها بما يحقق انسياب حركة الركاب ويحقق متطلبات بروتوكول وزارة الصحة وتعليمات منظمة الطيران المدني العالمية.



وتتخذ الجهات المعنية في المطار كل تدابير التشغيل من التدقيق على وثيقة اختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا بي سي آر بمدة صلاحية 96 ساعة ووضع أجهزة تعقيم للركاب و الحقائب، وأجهزة قياس حرارة، وزيادة فترات التنظيف والتعقيم على مدار الساعة، ووضع علامات أرضية لتحقيق التباعد المكاني ، و لوحات دلالة وإرشاد ، وزيادة عدد عناصر الهجرة والجوازات، وتأمين مستلزمات عملهم بشكل سريع وسلس، مع افتتاح تسع كوات للمصرف التجاري السوري.

وعن الإجراءات داخل الطيارة فتتضمن إلزام شركات الطيران المشغلة بالتعقيم والإجراءات الصحية والتعليمات المحددة في البروتوكول من تخصيص صفين للحالات المشتبهة ومنع تقديم وجبات طعام وارتداء الكمامة.







الوطن