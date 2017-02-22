بداية العالم: قصيدة سومرية من الألف الثالث قبل الميلاد

هذه المقاطع الشعرية التي كشفت عنها الحفريات الاثرية في العراق و المدونة بالكتابة المقطعية المسمارية السومرية القديمة، تقص و على نحو مذهل الجمال كيف نشأ العالم و كيف شارك كل مخلوق في خلق شريكه حتى يكتمل الوجود الطبيعي و الانساني، و تكتمل صورة العالم كما هي عليه منذ زمن بعيد.

و النص يرسم صورة اكتمال الوجود و عناصر الوجود حيث لكي تكتمل صورة الخليقة فكل عنصر يحتاج الى الآخر في محبة نادرة .و كل يصنع الآخر في حب مذهل . و من يتمعن في سطور القصيدة يرى فيها تلميحات لم يصل اليها العلم الا بعد قرون و قرون من الزمن و البحث .فهنا الخلق لا يتم بكلمة إلهية /كن فيكون/ بل نتيجة تدرج طبيعي كيميائي هو أصل العالم .و العالم يتكون شئيا فشئيا كما يتكون الجنين في رحم الام و لا يولد شخصا تاما و فورا . ثم كل عنصر يكتشف توأمه ليكتمل به و يكتمل الوجود.

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ما ان تكونت السماء

حتى قامت فخلقت الارض.

فلما وجدت الارض نفسها بلا ماء ابتدعت السواقي و الانهار

فقامت السواقي فصنعت الطمى بدورها

فقام الطمى( الطين ) ووضع في رحمه دودة العلق.

فُخلق بها ماخلق.

ثم اتى المحراث فقال:

هانذا اصنع شقوق تربة الحقول

فقالت شقوق تربة الحقول :

و هانذا احتوي في رحمي البذور

فجاءت البذرة و ابتدعت صورة النبتة

فقامت النبتة فحبلت بالسنبلة.

و السنبلة تزينت و تباهت بحبة الحنطة.

هكذا راحت نعم الحياة تتدفق على ضفتي نهر الفرات.

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تقديم وترجمة: فايز مقدسي ـ باريس