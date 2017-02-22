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بداية العالم: قصيدة سومرية من الألف الثالث قبل الميلاد

  هذه المقاطع الشعرية التي كشفت عنها الحفريات الاثرية في العراق و المدونة بالكتابة المقطعية المسمارية السومرية القديمة، تقص و على نحو مذهل الجمال كيف نشأ العالم و كيف شارك كل مخلوق في خلق  شريكه حتى يكتمل الوجود الطبيعي و الانساني، و تكتمل صورة العالم كما هي عليه منذ زمن بعيد.
و النص يرسم صورة اكتمال الوجود  و عناصر الوجود حيث لكي تكتمل صورة الخليقة فكل عنصر يحتاج الى الآخر في محبة نادرة .و كل يصنع الآخر في حب مذهل . و من يتمعن في سطور القصيدة يرى فيها تلميحات لم يصل اليها العلم الا بعد قرون و قرون من الزمن و البحث .فهنا الخلق لا يتم بكلمة إلهية /كن فيكون/  بل نتيجة تدرج طبيعي كيميائي هو أصل العالم .و العالم يتكون شئيا فشئيا كما يتكون الجنين في رحم الام و لا يولد شخصا تاما و فورا . ثم كل عنصر يكتشف توأمه ليكتمل به و يكتمل الوجود.
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 ما ان  تكونت السماء
 حتى قامت فخلقت الارض.
فلما وجدت الارض نفسها بلا ماء  ابتدعت السواقي و الانهار
فقامت السواقي فصنعت الطمى بدورها
فقام  الطمى( الطين ) ووضع في رحمه دودة العلق.
 فُخلق بها  ماخلق.
ثم  اتى المحراث فقال:
هانذا اصنع شقوق تربة الحقول
فقالت شقوق تربة الحقول :
و هانذا احتوي في رحمي البذور
فجاءت البذرة و ابتدعت  صورة النبتة
 فقامت النبتة فحبلت بالسنبلة.
و السنبلة تزينت و تباهت بحبة الحنطة.
هكذا راحت  نعم الحياة تتدفق على ضفتي نهر الفرات.
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                                                              تقديم وترجمة: فايز مقدسي ـ باريس

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