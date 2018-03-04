بداية الشهر الرابع...توقف التقنين الكهربائي في سورية!
بينت مصادر كهرباء طرطوس أن برنامج التقنين الكهربائي، شامل وعلى كل المحافظات وذلك تنفيذا للصيانات الشاملة بكل عنفات التوليد ومنها بانياس وأن هذه الإجراءات تصب في وعد الحكومة بوقف التقنين بكافة المحافظات بداية الشهر الرابع وفق بعض المعطيات، وأشارت المصادر إلى استمرار الصيانات وتوقف بعض عنفات التوليد بمحطة توليد بانياس لهذه الغاية.
وأعلنت وزارة الكهرباء أن جميع المحافظات ستشهد ارتفاعا طفيفا في ساعات التقنين الكهربائي بسبب أعمال الصيانة الدورية.
وأوضح مدير عام مؤسسة التوليد المهندس محمود رمضان أنه "في إطار استعداد وزارة الكهرباء لتأمين صيف مريح للمواطنين وللحفاظ على جاهزية المنظومة الكهربائية تقوم الورشات بأعمال الصيانة الدورية على عنفات محطات توليد الكهرباء في جميع المحافظات ما سيؤدي إلى ارتفاع ساعات التقنين خلال الفترة الحالية".
وكالات
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