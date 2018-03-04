بداية الشهر الرابع...توقف التقنين الكهربائي في سورية!

بينت مصادر كهرباء طرطوس أن برنامج التقنين الكهربائي، شامل وعلى كل المحافظات وذلك تنفيذا للصيانات الشاملة بكل عنفات التوليد ومنها بانياس وأن هذه الإجراءات تصب في وعد الحكومة بوقف التقنين بكافة المحافظات بداية الشهر الرابع وفق بعض المعطيات، وأشارت المصادر إلى استمرار الصيانات وتوقف بعض عنفات التوليد بمحطة توليد بانياس لهذه الغاية.