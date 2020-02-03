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بدأ العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية

كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، معتز قطان، أنه تم البدء بالعمل على إزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية في معرة النعمان وريفها بريف إدلب الشرقي، بعدما استعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها، لافتاً إلى أن هناك آليات موجودة في مقر المحافظة وتم إرسال أخرى.


وأوضح قطان أنه تم تخصيص إدلب منذ استعادة الدولة السيطرة على خان شيخون بنحو 1,5 مليار ليرة كمبلغ أولي للإقلاع في العمل، موضحاً أنه يتم بعدها صرف المبالغ وفق آليات عمل التنفيذ باعتبار أن لجنة إعادة الإعمار تصرف المبالغ وفق التنفيذ.


ولفت قطان إلى أنه لم يتم حالياً تقييم الأضرار لمدينة المعرة بانتظار السماح لدخول الفرق الفنية إليها لإجراء المسح ودراسة الأضرار، مشيراً إلى أنه سوف يجري تقييم الحالة الراهنة للمدينة من كل وزارة حتى تضع خطتها بناء على دراستها لإعادة تأهيل البنى الخاصة بها كما حدث في باقي المناطق التي تحررت.


وكشف قطان أن لجنة إعادة الإعمار صرفت نحو 200 مليار ليرة على مختلف القطاعات منذ تأسيسها وحتى الآن.

 

 


الوطن