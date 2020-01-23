بدءا من 1 شباط .. برسالة SMS تصلك جرة الغاز ﻻقرب نقطة من منزلك

بغية تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين ومن أجل إلغاء مظاهر الازدحام والحصول على اسطوانة الغاز بشكل ميسر , وبعد أن تم استكمال الاجراءات الفنية واعتباراً من 1\2\2020 , سيتم إطلاق آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي وفق الآتي :



سيتم إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الاسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام, كما سيكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص