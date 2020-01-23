الجيش يدمي داعش في البادية الشرقية والاحتلال الأميركي يواصل نقل مسلحي التنظيم إلى العراق
اشتباك بالأيدي وإشهار سلاح بين قوات روسية والاحتلال الأميركي شمال سورية
تحشيد متواصل في إدلب وتركيا تزوّد المسلحين بمضادّات دروع
«الإدارة الإنفصالية» تقرّ أنها سطت على 155 مليار ليرة من واردات النفط
حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون
لبنان: حكومة الفرصة الأخيرة
طفل وعدد من الجرحى ضحية رصاص حرس الحدود التركي شمالي سورية
نتنياهو: علينا التغلب على إيران كما تغلبنا على القومية العربية
القائمة الكاملة لمكاتب الصرافة التي أغلقها المصرف المركزي
الاغتيال أو الإعدام خارج نطاق القضاء أو القتل المُستَهدِف - ما الفرق؟
أهداف أنقرة ومخاوف أوروبا من إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال سورية
الاحتلال التركي يشن حملة اعتقالات في تل أبيض ويتابع التغيير الديموغرافي في رأس العين
«الحربي» يكثف من استهدافه لإرهابيي ريف حلب الغربي
تدريبات روسية سورية مشتركة في طرطوس
الاحتلال التركي ينقل أكثر من 1000 شخص من عوائل مسلحي فصائله لتوطينهم في ريف الحسكة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بدءا من 1 شباط .. برسالة SMS تصلك جرة الغاز ﻻقرب نقطة من منزلك

بغية تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين ومن أجل إلغاء مظاهر الازدحام والحصول على اسطوانة الغاز بشكل ميسر , وبعد أن تم استكمال الاجراءات الفنية واعتباراً من 1\2\2020 , سيتم إطلاق آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي وفق الآتي :

سيتم إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الاسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام, كما سيكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص