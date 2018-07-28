بدء وصول دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية

أفاد مصدر ميداني ببدء وصول دفعة جديدة من السوريين المهجرين القادمين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس الحدودية تمهيدا لنقلهم إلى منازلهم التي غادروها في أوقات سابقة هربا من إجرام التنظيمات الإرهابية.

وعادت الاثنين الماضي دفعة من السوريين المهجرين عبر معبر الزمراني من الأراضي اللبنانية إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.



يتبع