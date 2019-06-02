بدء عمليات تسويق الأقماح في الحسكة

بدأ فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة الحسكة اليوم عمليات تسويق الأقماح في مركزي جرمز والثروة الحيوانية بمدينة القامشلي.



و بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبيدة علي أن الفرع اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات استلام الأقماح من المنتجين للحيلولة دون حدوث اختناقات وازدحام أمام المراكز المحددة للاستلام والتأكيد على جميع لجان الاستلام لتسهيلها وتبسيطها أمام الفلاحين.



وأشار العلي إلى أن وتيرة التسويق سترتفع خلال الأيام القادمة مع زيادة المساحات المحصودة في عموم مناطق المحافظة لافتا إلى أن فرع المؤسسة جاهز لاستلام 10 آلاف طن يوميا في مركزي جرمز والثروة الحيوانية إضافة إلى إمكانية استلام 700 طن يوميا في مطحنتي الحسكة والقامشلي وفق دور مسبق.



وبينت تقارير مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة أن إجمالي مساحة القمح المزروع بلغ 464605 هكتارات أغلبيتها قابلة للحصاد مقدرة إنتاج هكتار القمح المروي بنحو 3025 كيلوغراما و1281 كيلوغراما من هكتار البعل بينما قدرت الإنتاج العام من القمح لهذا الموسم بنحو 821493 طنا.



وكانت عمليات حصاد محصول القمح بدأت في المنطقة الجنوبية من المحافظة نهاية الاسبوع الماضي ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحصاد في المناطق الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة.