بدء رفع الدعم عن الخبز في الأردن

أعلن الأردن أن قرارا بوقف دعم خبز "الكماج"، وزيادة أسعاره بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المائة في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عقدين، لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.





وجرى رفع سعر كيلو خبز الكماج (الرغيف) الصغير 60 في المائة إلى 0.40 دينار من 0.25 دينار، وسعر كيلو خبز "الكماج" الكبير بنسبة 100 في المائة إلى 0.32 دينار.





ولم تتأثر أنواع أخرى من الخبز الذي يستهلكه معظم الأردنيين من الطبقة المتوسطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



