بدء خروج الدفعة الرابعة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم من حي الوعر بحمص

بدأ صباح اليوم خروج الدفعة الرابعة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.



و خرجت من حي الوعر 3 حافلات وعلى متنها 45 من المسلحين والبعض من أفراد عائلاتهم وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة مشيراً إلى أن عملية خروج المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم مستمرة حاليا حتى إتمام خروج الدفعة الرابعة بشكل كامل.



وأشار محافظ حمص طلال البرازي إلى أن الدفعة الرابعة “تسير وفق البرنامج المخطط له ولا يوجد أي عقبات حيث من المقرر اليوم خروج أكثر من 400 مسلح والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة باتجاه الريف الشمالي الشرقي” متوقعا “وجود عدة دفعات أخرى تخرج أسبوعيا حتى نهاية الشهر الحالي”.



وأكد البرازي أن “عملية إعادة الاستقرار والأمان إلى بعض المناطق مستمرة عبر المصالحات المحلية وأن المئات يستفيدون من مرسوم العفو من خلال تسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية” مشيراً إلى أن “قوى التآمر لن تستطيع التأثير على الجهود التي تبذل في هذا المجال”.



ولفت محافظ حمص إلى أن “عملية خروج المسلحين والبعض من أفراد عائلاتهم إلى الريف الشمالي الشرقي تتم بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي السورية والشرطة العسكرية الروسية”.



وخرج السبت الماضي 836 مسلحاً وبعض عائلاتهم باتجاه ريف إدلب في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بحي الوعر في حين تمت تسوية أوضاع المئات بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.



وتم في الـ 13 من الشهر الماضي التوصل لاتفاق المصالحة في حي الوعر والذي يمتد لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع يكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد خروج المسلحين الرافضين للاتفاق مع عائلاتهم وتسوية أوضاع المسلحين الباقين وفقا لمرسوم العفو رقم 15 لعام 2016.



ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سانا