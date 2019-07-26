بدء توزيع مازوت التدفئة بداية شهر آب في دمشق

قال مدير «محروقات» دمشق إبراهيم أسعد إلى أنه من المتوقع البدء بتوزيع مازوت التدفئة في دمشق بداية شهر آب القادم مشيراً إلى أنه سيتم توزيع المازوت على العائلات على دفعتين، ولا نية حالياً لزيادة المخصصات, مشيراً إلى أن سبب توزيع مازوت التدفئة في دمشق بداية شهر آب وقبل محافظات أخرى يعود لقلة الزراعة في دمشق.



وأوضح أسعد أن هناك كمية قليلة من المازوت توزع على الزراعة لا تتجاوز نصف طلب شهرياً، في حين أن محافظات أخرى لديها طلبات أكثر للزراعة، وبالتالي لا يمكن نقل مخصصات الزراعة للتدفئة، لذلك يتم البدء بتوزيع مازوت التدفئة فيها بداية أيلول، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن محافظة القنيطرة لم تشهد على مدار السنوات السابقة توزيع مازوت التدفئة بداية شهر آب لأن الأولوية هناك للزراعة.



وأشار أسعد إلى عدم وجود مخصصات حالياً للتدفئة وتوزيع التدفئة يتم من خلال تخصيص دمشق بكميات محددة للتدفئة، وهذه المخصصات تحدد من قبل الإدارة العامة للمحروقات.

الوطن