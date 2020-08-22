بدء امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادة الثانوية العامة بفروعها

بدأت صباح اليوم امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” والثانوية المهنية بفروعها “التجارية والنسوية والصناعية” والثانوية الشرعية لعام 2020 في 801 مركز امتحاني موزعة على مختلف المحافظات وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



وتستمر الدورة الثانية التي وصل عدد الطلاب المسجلين فيها إلى أكثر من 119 ألف طالب وطالبة حتى الـ 31 من آب الجاري للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي بينما تنتهي امتحانات الثانوية الشرعية والمهنية في الـ 3 من أيلول القادم حيث يتقدم الطلاب اليوم لمادة الرياضيات بالنسبة للفرع العلمي ومادة الجغرافيا بالنسبة للفرع الأدبي والشرعية.



وأشارت وزارة التربية إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الثانية الإضافية بلغ 119204 موزعين على 801 مركز امتحاني في المحافظات كافة تم تجهيزها بكل مستلزماتها مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من التعقيم اليومي والتباعد المكاني.