بدء التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين

أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم حيث يبدأ تسجيل الراغبين بالاستفادة منه لدى فروع ومراكز الصندوق بالمحافظات اعتباراً من اليوم.



وأوضح مدير عام الصندوق المهندس لؤي العرنجي أنه يستفيد من البرنامج المسرحون ممن أمضوا خمس سنوات فأكثر في خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمسرحون نتيجة الإصابة خلال العمليات الحربية بغض النظر عن مدة الخدمة ولا يتقاضى أي راتب كلي أو جزئي مبيناً أنه يستفيد من المرحلة الثانية من البرنامج أيضا المسرحون الذين فاتتهم فرصة التسجيل بالمرحلة الأولى منه التي نفدت العام الماضي واستفاد منها أكثر من 36 ألف مسرح.



ولفت العرنجي إلى أن المسرح الذي استفاد من المرحلة الأولى من البرنامج لا يحق له التسجيل في المرحلة الثانية.



ويتضمن البرنامج وفق العرنجي تقديم مبالغ نقدية لمدة 12 شهرا قيمتها 35 ألف ليرة سورية شهريا تتوقف عندما يحصل المسرح على عمل بالقطاع العام أو الخاص سواء كعامل دائم أو بموجب عقد سنوي.



وبين العرنجي أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج تشمل وثيقة تأدية الخدمة وصورة عن البطاقة الشخصية.