بدء التسجيل على الدفعة الأولى من مازوت التدفئة للموسم الحالي

قال مدير محروقات دمشق ابراهيم أسعد إن الدفعة الأولى من المازوت للموسم الحالي التي يتم التسجيل عليها حالياً، يبدأ اليوم، وعملية التعبئة والأولوية ستكون لذوي الشهداء والجرحى.



وبين أسعد أنه من بعد تاريخ 1/9/2020 يبدأ التوزيع لجميع المسجلين، ولكن الأولوية حالياً للشهداء والجرحى.



وأكد مدير محروقات دمشق أن مخصصات العائلة في دمشق من مادة المازوت مازالت كما هي 400 لتر، تحصل عليها العائلة على دفعتين.



وأشار أسعد إلى أن من لم يحصل على الدفعة الثانية من مازوت الموسم الماضي، يحصل هذا الموسم على أفضلية التعبئة في الدفعة الأولى وليس على الدفعة الماضية.