بدء إعادة تأهيل الكهرباء بدير الزور

قال مدير نقل الطاقة الكهربائية بدير الزور محمد عليوي إن العمل جار على مراحل لإيصال التيار الكهربائي إلى مدينة دير الزور، موضحاً أن العمل لا يزال في المرحلة الأولى ويتم فيها تجهيز محطة تحويل الطلائع وخط التوتر الواصل بينها وبين محطة تشغيل التيم مؤكداً أن تجهيز محطة الطلائع وخط التوتر يستلزم وقتا زمنياً قد يصل 45 يوما.





وأكد عليوي أن محطة تحويل الطلائع ستصبح جاهزة بعد أن وصلت المستلزمات كافة من زيوت وكوابل وقواطع بحيث تتم إعادة تأهيل المحولتين الرئيسيتين باستطاعة 30 ميغا واط لكل محولة تغذي تقريبا كل مناطق مدينة دير الزور وخصوصاً الجورة والقصور بانتظار البدء بعدها بالمرحلة الثانية التي تتضمن إعادة تأهيل محطتي العمران والإذاعة.





وكشف عليوي أن العمل في محطة التيم لم يبدأ بعد مشيراً إلى وجود معوقات لوجستية تمنع ذلك مبيناً أن عمليات الإصلاح في القسم الخاص بالتحويل يستلزم إصلاحها من 3-6 أشهر من تاريخ بدء العمل المتواصل وبوجود التجهيزات مثل محولات 400/230 و230/66 و66/20 وذلك لإيصال التيار الكهربائي إلى محطة الطلائع والذي يتيح وصول الكهرباء إلى أجزاء من مدينة دير الزور، لافتاً إلى أن إنجاز العمل بالطاقة القصوى يستلزم وقتاً أطول.





وكشف عليوي أيضاً أن المؤسسة العامة لنقل الطاقة قد جهزت خط الـ400 من حمص وصولا إلى تدمر وأن القسم الآخر من الخط الممتد من تدمر إلى دير الزور تم تعهيده للسورية للشبكات بمدة 45 يوماً، موضحاً وجود قطوع في الخط إضافة إلى وجود محولات مدمرة تحتاج إلى استبدال.





بدوره بين مدير شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي أن الوضع الكهربائي مربوط بمحطة تشغيل التيم التي حتى الآن لم يتم العمل بها كهربائيا فموقع التيم مدمر بنسبة كبيرة جدا.





وأشار لطفي إلى بدء العمل على 150 مركز تحويل في مدينة دير الزور من أجل فحصها وصيانتها وتجهيزها مؤكداً تركز العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية من تأهيل خطوط 20 فولتاً وتأهيل مراكز التحويل وتأهيل الشبكات الداخلية الموجودة ضمن الأحياء ووضعها في حالة جاهزية من متطلبات وصول الكهرباء إلى المشتركين عندما ينتهي خط الأربعمئة وتجهز محطة التيم.





وأوضح لطفي أنه حتى الآن يتركز عمل شركة الكهرباء داخل مدينة دير الزور ولم يتم العمل على مناطق الخط الغربي باتجاه الرقة أو الخط الشرقي باتجاه البوكمال.

وأكد لطفي العمل على تمديد شبكات التوتر المتوسط الهوائية بحيث تنجز خلال الفترة القادمة جميع خطوط التوتر الداخلة إلى مدينة دير الزور ويصبح الطريق باتجاه دمشق من دوار الدلة إلى دوار البانوراما مؤهلا بالكامل إضافة إلى العمل على تأهيل خطوط شبكة نقل الكهرباء المنخفض في حي القصور وبعدها سيتم العمل على تأهيل الشبكة في حي الجورة.





وكشف لطفي أيضاً عن إنجاز قاعدة بيانات لجميع مراكز التحويل في المدينة إضافة إلى شبكات التوتر المتوسط والمنخفض، لافتاً إلى أنه تم التقدم لتخصيص الشركة بمبالغ لإصلاح آليات شركة الكهرباء بحدود 50 مليوناً وإصلاح خطوط التوتر وإعادتها للعمل بحدود 120 مليوناً إضافة إلى تخصيصها بمبلغ لبناء الشركة بحدود 250 مليوناً مؤكداً عدم تخصيص الشركة بأي مبالغ من المرحلة الأولى للأعمار والبالغة 3 مليارات وانه سيتم التخصيص من المرحلة الثانية من صرف مبالغ إعادة الإعمار في المرحلة الثانية والبالغة أيضاً 3 مليارات ليرة.







