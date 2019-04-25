بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه
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بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه

افتتح “الائتلاف المعارض” أول مقر له داخل سوريا، وذلك بحماية جيش الاحتلال التركي، بعد أكثر من ثماني سنوات على إنشائه.


وقال رئيس “الائتلاف”، عبد الرحمن مصطفى، في كلمة له بالمقر الجديد داخل قرية عياشة المحتلة التابعة لناحية الراعي المحتلة على الحدود السورية – التركية، إن “هذه الخطوة “هامة على طريق نجاح الثورة”.


وأضاف مصطفى، بحسب ما نقلت مواقع معارضة، أنه “أصبح من الضروري نقل مقر قيادة الائتلاف للداخل بعد توفر كل الظروف اللازمة لتحقيق ذلك”، بحسب تعبيره.


وكانت التنظيمات المتشددة التي تسيطر على مناطق شمال حلب التي تحتلها تركيا، وقعت اتفاقاً سلمت بموجبه إدارة المعابر لحكومة “الائتلاف”، المدعومة من الاحتلال التركي.


وتشكل ما يسمى “الائتلاف المعارض” في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، ويمارس أعماله من داخل الأرضي التركية، ويشغل رئاسته حاليا عبد الرحمن مصطفى.


ولا يعترف بـ “الائتلاف المعارض” سوى الدول التي تدعمه، تركيا وقطر، كونه يضم أغلبية إخوانية محسوبة على الدولتين.

 

 


تلفزيون الخبر