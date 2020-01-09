بحقه 193 اذاعة بحث: القبض على أحد أخطر المجرمين في طرطوس

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في طرطوس حول وجود مطلوب خطير بجرائم القتل والسلب يقوم بترهيب الأهالي ويشكل خطراً كبيراً على المجتمع ويتزعم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة.



ومن خلال المتابعة الحثيثة وتقصي المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات في طرطوس من إلقاء القبض على المذكور بكمين محكم، وتبين أنه يدعى ( ربيع . ع )،وبتدقيق وضعه عُثر بحقه على ( 193 ) إذاعة بحث بجرائم: { تعاطي وترويج وشراء مخدرات ــ سلب وسرقة وتشكيل عصابة أشرار ــ قطع طريق وإطلاق نار ــ سرقة سيارات وتهجم وإشهار سلاح }،و(9) نشرات شرطية بجرائم: { سلب بالعنف ـ حيازة سلاح حربي غير قابل للترخيص ــ تشكيل عصابة أشرار }، و( 4 ) مذكرات قضائية بجرائم سلب بالعنف وشروع تام بالقتل محكوم بموجب إحداها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة/ 15/ عام ، وبالتحقيق معه اعترف بحيازة وتعاطي وتجارة المواد المخدرة وترويجها، وحمل السلاح ومقاومة الدوريات وإطلاق النار عليها وبيع المخدرات لعدد كبير من الأشخاص بالاشتراك مع أشخاص متوارين وخارجين عن القانون.



وبدلالة المقبوض عليه ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على المدعو ( علي . ن )، وبتفتيش منزله عُثر فيه على قنبلة، ودراجة نارية بدون لوحات، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتحويل مبالغ مالية لأحد أفراد العصابة.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ومازالت الأبحاث مستمرة عن باقي أفراد العصابة المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.



وزارة الداخلية