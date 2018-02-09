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بحضور 800 رجل أعمال عربي.. معرض صنع في سورية بدمشق بـ 15 الشهر الحالي

 

برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يقيم اتحاد المصدرين السوري بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها معرض صنع في سورية التخصصي على أرض مدينة المعارض دمشق خلال الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 18 شباط الحالي..
مصادر اتحاد المصدرين أشارت إلى أن المعرض سيتميز بحضور 800 رجل أعمال ومستورد من العديد من الدول العربية والصديقة من العراق وليبيا والإمارات المتحدة والكويت والسعودية والأردن ولبنان والجزائر وتونس ومصر والسودان والبحرين وعمان وإيران، كما سيتم استضافة 600 رجل أعمال وتاجر وأصحاب محال تجارية من جميع المحافظات.‏

هذا ويضم المعرض المتخصص في صناعة النسيج مختلف أنواع الألبسة الولادية والرجالية والنسائية والبياضات والجوارب والأحذية ومستلزمات الإنتاج والأقمشة، بحيث يقدم تشكيلة متكاملة عن الصناعة السورية ضمن معرض واحد يسهل على رجال الأعمال التعرف على المنتج المحلي والتشبيك معاً لإبرام العقود الداخلية والتصديرية.‏

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