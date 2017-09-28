بحث نوعي لمهندسة سورية حول تدوير مخلفات البناء في معرض الباسل للإبداع

حققت المهندسة الشابة جهينة العلي حضورا متميزا في كل من “معرض الباسل للإبداع و الاختراع 2017” و قبله في “المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المدن بعد الكوارث 2016 ” من خلال البحث الذي قدمته حول “إعادة تدوير مخلفات البناء واستثمارها في مواد البناء” وما تضمنه من تقنيات فعالة وأفكار جديدة من نوعها في هذا المجال.

وتؤكد العلي على أهمية اتباع الطرق الحديثة في إدارة وتنظيم أعمال معالجة أنقاض المباني وإعادة التدوير وأساليب الإبداع في التصميم وضرورة استثمار هذه الطرق الصديقة للبيئة “خصوصا أن إعادة استخدام او تدوير مخلفات الهدم والبناء باتت اليوم أحد أهداف التنمية المستدامة لما ينطوي عليه من آثار إيجابية على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.