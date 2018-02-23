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"بتكوين" ترتفع 3.55%

 

عاودت "​بتكوين​" الارتفاع بعد موجة بيعية قصيرة انطلقت أمس معطلة مسيرة مكاسبها التي امتدت على مدار أربعة أيام، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع جماعي للعملات الرقمية، وهو ما يأتي هذا الأسبوع مع هدوء المخاوف بشأن سياسات المنظمين في ​كوريا الجنوبية​.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 3.55% إلى 10828 دولارًا، في تمام الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت بيروت.

وزادت "إثريوم" بنسبة 2.35% إلى 871 دولارًا، وصعدت "الريبل" بنسبة 1.65% إلى 1.03 دولار، فيما ارتفعت "بتكوين كاش" بنسبة 2.20% إلى 1339 دولارًا.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 471 مليار دولار، شكلت "بتكوين" أكثر من 39% منها، وهو مستوى لم تشهده منذ أواخر كانون الأول، وفقًا لبيانات "كوين ​ماركيت​ كاب".

 

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