بتكلفة نحو 800 مليون ليرة… ترخيص مشروع سياحي في منطقة سليم بالسويداء

منحت وزارة السياحة رخصة الإشادة السياحية لفندق من سوية ثلاث نجوم في منطقة سليم بمحافظة السويداء بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليون ليرة ليرتفع إجمالي عدد المشروعات السياحية الحاصلة على رخصة التأهيل والإشادة السياحية هذا العام إلى خمسة مشروعات.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن الطاقة الاستيعابية للمشروع 24 غرفة بسعة 48 سريراً إضافة إلى 120 كرسي إطعام.

ويقع المشروع ضمن منطقة سياحية وبيئية متميزة شمال مدينة السويداء على بعد نحو 9 كم وتشتهر بطبيعتها الخلابة وحراجها الخضراء وواديها الذي يخترق القرية ماراً من منطقة ظهر الجبل فضلاً عن غناها بمعالم أثرية من أبرزها معبد سليم بواجهته الشرقية الجميلة ويعود إلى القرن الأول الميلادي والحمامات الأثرية التي تعود إلى نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الميلادي.

يشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروعات السياحية التي حصلت على رخصة التأهيل والإشادة في محافظة السويداء منذ بداية هذا العام تقدر بنحو مليار و540 مليون ليرة وتتوزع بواقع مشروعين في بلدة عتيل ومشروعين في بلدة القريا يضاف إليها مشروع منطقة سليم علماً أن إجمالي عدد المشروعات السياحية في الاستثمار وقيد التنفيذ بالمحافظة بلغ حتى نهاية العام الماضي 77 مشروعاً.

سانا