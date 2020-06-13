بتخطيط من الأم... الأبناء يقتلون والدهم في الزبداني
بعد إعلام الأهالي لمديرية منطقة الزبداني بوجود جثة لرجل مصاب بطلقين ناريين بالرأس بمحلة مضايا توجهت دوريات من منطقة الزبداني إلى ناحية مضايا ، وبالتحقيق الأولي تم التعرف على جثة المغدور ويدعى (م . غ) ، وقد أفاد ذوي المغدور أن أربعة أشخاص مجهولين قاموا باقتحام المزرعة العائدة للمغدور وقتله ثم لاذوا بالفرار .
ومن خلال التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات تبين إقدام ولديه (س . غ) و (ع . غ) مع صديقهم (أ . ع) بالتخطيط مع والدتهم (غ . غ) لقتل المغدور عبر وضع مادة منومة ضمن كأس عصير وإطلاق عيارين ناريين بالرأس تم العثور على علبة المخدر المستخدمة بالجريمة .
تم إلقاء القبض على ولدي المغدور وزوجته وصديقهم واعترفوا بإقدامهم على ارتكاب الجريمة بواسطة سلاح حربي تم إلقاءه في بئر ضمن المزرعة ، وإن سبب جريمتهم هو معاملة المغدور السيئة لعائلته .
تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .
المصدر: وزارة الداخلية