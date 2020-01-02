بانوراما تفجيرات دمشق وريفها عام 2019
شهدت محافظتا دمشق وريفها عدة تفجيرات خلال عام 2019، وكان العدد الأكبر منها في محافظة ريف دمشق، على حين كان معظمها بسبب عبوات ناسفة وألغام من مخلفات المسلحين المتشددين.
وخلال الشهر الأول من عام 2019 بتاريخ الرابع والعشرين منه حدث انفجار عبوة ناسفة في سيارة بحي العدوي بدمشق واقتصرت أضراره على الماديات.
وبتاريخ 26/1/2019 استشهد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين في قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي.
وبعد شهر من التفجير السابق وبتاريخ 26/2/2019 استشهد ثلاثة أطفال وأصيب طفل جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين، في جرود الجبة بالقلمون الغربي.
وبتاريخ 24/4/209 استشهد مدني وأصيب خمسة آخرون جراء حدوث انفجار في منطقة نهر عيشة في مدينة دمشق.
وبتاريخ 2/5/2019 استشهد طفل وأصيب اثنين آخرين جراء انفجار جسم غريب في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقي في ريف دمشق.
وبتاريخ 7/7/2019 استشهد ثلاثة أطفال وأصيب طفل رابع جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين على أطراف حي جوبر من الجهة الجنوبية.
وبتاريخ 16/72019 استشهد ثلاث نساء وأصيب ثلاثة أشخاص جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين على طريق جسرين المليحة بالسيارة التي كانت تقلهم.
وبتاريخ 27/7/2019 استشهد طفل عمره سبع سنوات جراء انفجار لغم من مخلفات المسلحين في جرود الجبة بالقلمون الغربي.
وبتاريخ 29/8/2019 استشهد مدني جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها المسلحون في سيارته بمدينة قدسيا بريف دمشق.
وبتاريخ 16/10/2019 أصيب شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المسلحين أثناء تقدمه لمنزله في حرستا بريف دمشق.
وبتاريخ 18/10/2019 أصيبت امرأة بجروح جراء انفجار لغم أرضي على طريق المطار في منطقة دوما بريف دمشق.
وبتاريخ 16/12/2019 استشهد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة نهر عيشة جنوب دمشق.
وبتاريخ 29/12/2019 استشهد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة خاصة في بلدة كناكر بريف دمشق.
يذكر أن مناطق الغوطة الشرقية في دمشق كانت حررت بشكل كامل من قبل الجيش العربي السوري بتاريخ 14 نيسان 2018، بعد أن كانت خاضعة لسيطرة التنظيمات المتشددة لما يزيد عن 6 سنوات.
علي رياض خزنه – تلفزيون الخبر