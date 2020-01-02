بانوراما تفجيرات دمشق وريفها عام 2019

شهدت محافظتا دمشق وريفها عدة تفجيرات خلال عام 2019، وكان العدد الأكبر منها في محافظة ريف دمشق، على حين كان معظمها بسبب عبوات ناسفة وألغام من مخلفات المسلحين المتشددين.

وخلال الشهر الأول من عام 2019 بتاريخ الرابع والعشرين منه حدث انفجار عبوة ناسفة في سيارة بحي العدوي بدمشق واقتصرت أضراره على الماديات.