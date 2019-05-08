بالفيديو:راجمات الصواريخ تمطر إرهابيي النصرة في ريف اللاذقية
عمليّات الجيش مستمرّة: النار تعيد رسم «توافقات إدلب»
منظومتا “بانتسير” و”تور” تسقطان 27 صاروخا أطلقها المسلحون على قاعدة حميميم في سوريا
النظام التركي يروّج لحالة هدوء مزعومة في مناطق سورية يحتلها
أنباء عن بدئه «عملية إدلب» الجيش يسيطر على عدة قرى في ريف حماة الشمالي
حرب التصفيات تتواصل ضد «قسد».. والميليشيا تصفي عائلة كاملة بريف دير الزور
موعظة الدم
تصعيد في إدلب وتل رفعت: تجاذبات «ضامني أستانا»
مقتل متزعم عصابة خطف السوريين على طريق بيروت – دمشق.
مصدر سوري : ميليشيات تركيا هي من بدأ الهجوم على قواتنا
الحرب الأهلية السورية: مرحلة جديدة، لكن هل هي النهاية؟
“الحزام والطريق”: خريطة إقتصادية – سياسية عالمية
عشائر الشرق تقاطع «عين عيسى»: فشل ملتقى «قسد» الانفصالي
الخارجية: اجتماع عين عيسى لن يجلب لقسد إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب
أهم القرارات والأحداث الاقتصادية في سورية خلال 4 أشهر
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

بالفيديو:راجمات الصواريخ تمطر إرهابيي النصرة في ريف اللاذقية

ردا على استهداف الجماعات الإرهابية المناطق الآمنة بالقذائف، قام الجيش العربي السوري بقصف مواقع تجمع الإرهابيين في ريف اللاذقية.


يظهر في الفيديو قيام سلاح المدفعية السوري بقصف مواقع إرهابيي التركستاني وتنظيم “النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) عن طريق الراجمات بوابل من الصواريخ.

 و انطلقت عملية عسكرية واسعة للجيش العربي السوري في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وجاءت هذه العملية كنتيجة حتمية للخروقات التي تنفذها الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة، وذلك باستهدافها المناطق الآمنة في كل من محردة والسقيلبية وسلحب وتل سكين والصفصافية وأصيلة، وجميعها مناطق مأهولة بالمدنيين، إضافة لاستهداف مطار حميميم في جبلة بهجمات طائرات مسيرة عن بعد، ما استدعى البدء بعمل عسكري لتخليص المناطق الآمنة من سطوة الإرهاب، فبدأت عملية تجميع للقوات ودراسة محاور العمل، وتم تحديد ساعة الصفر للقيام بعملية الاقتحام لتخليص ريف حماة من براثن الإرهاب.