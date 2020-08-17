بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني أصم

أصيب مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية على حاجز قلنديا بحجة حيازته سكيناً.



ووفق ما نقلت وكالة “معا” الفلسطينية كان المواطن الفلسطيني (60 عاماً) في اتجاه معبر المركبات، وطالبه جنود الاحتلال بالتوقف وعندما لم يتوقف أطلقوا عليه النار وأصيب في الجزء السفلي من جسده وتم نقله إلى مستشفى شعاري تسيديك.



وبعد نقله إلى المستشفى تبين أن الفلسطيني المصاب، أصم، وقد أغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل وتوقفت حركة المرور عبره.