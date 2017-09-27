بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن 5 قادة ميدانين و 32 مسلح من جبهة النصرة قد قُتلوا بفعل غارة جوية روسية في ريف ادلب الجنوبي .

و قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية قد وجّهت ضربة جوية دقيقة على بناء أكدت المعلومات من عدة قنوات، اجتماع قادة ميدانيين فيه. ونتيجة الضربة تم القضاء على 5 قادة ميدانيين إضافة الى 32 مقاتلاً.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه وبعد الهجوم الذي شنّه الإرهابيون في 18 أيلول الجاري على الشرطة العسكرية الروسية في ريف حماة، استخدمنا للبحث عن قادة المهاجمين نظام استطلاع متعدد المستويات، ونتيجة ذلك تم الكشف عن مكان وموقع لقاء قادة مجموعة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) جنوبي مدينة إدلب”.

وأفاد بأن الضربة الروسية أسفرت أيضاً عن تدمير مستودع للذخيرة والمتفجرات وكذلك 6 سيارات مزودة بالأسلحة.

كما كشف الجنرال عن أسماء القادة القتلى وهم أبو سلمان السعودي (رئيس القطاع الجنوبي لمحافظة إدلب) وأبو عباس علاء الدين (أمير بيت المال) وأبو الحسن (مستشار وزير الحرب أبو محمد الجولاني) ووليد المصطفى (مساعد الزعيم الديني عبد الله المحيسني) وأبو مجاهد (القاضي الشرعي).

وأشار كوناشينكوف إلى أنّ العمليات الخاصة في البحث عن المقاتلين المسؤولين عن الهجمات على العسكريين الروس في سوريا والقضاء عليهم لا تزال مستمرة.