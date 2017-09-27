انضمام مدينة الرستن وعدد من القرى والبلدات إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية بريف حمص الشمالي
بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم
سلاح الجو الروسي يقضي على 37 من إرهابيي النصرة بينهم 5 متزعمين بريف إدلب
عبد اللهيان: تسوية الأزمة في سورية تستلزم إرادة دولية جادة
المعلم يكشف خبايا عن مقتل اللواء الروسي أسابوف
شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
القوات الروسية تقيم جسراً عسكرياً وإنسانياً فوق نهر الفرات قرب دير الزور
قاذفات “تو 95″ تستهدف بصواريخ مجنحة أهم المواقع لـ”داعش” و”النصرة” في دير الزور وإدلب
440 ألف لاجئ عاد إلى سوريا طوعياً
تسوية أوضاع 65 شخصاً في ريف حماة الجنوبي
مئات المسلحين ينضمون إلى الجيش العربي السوري في محافظة إدلب
إرهابيو “جيش الإسلام” يخرقون وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية
موسكو توسّع حملتها الجوية في إدلب، الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي
راجمات “الإعصار” تدعم الجيش العربي السوري في حماة
الجيش يحبط هجوماً لـ”داعش” في حويجة صكر،ويستعيد مناطق جديدة بريف حمص

بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن 5 قادة ميدانين و 32 مسلح من جبهة النصرة قد قُتلوا بفعل غارة جوية روسية في ريف ادلب الجنوبي .بالفيديو : الطيران الروسي يستمر بمعاقبة مسلحي إدلب ويستهدف قياداتهم

و قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية قد وجّهت ضربة جوية دقيقة على بناء أكدت المعلومات من عدة قنوات، اجتماع قادة ميدانيين فيه. ونتيجة الضربة تم القضاء على 5 قادة ميدانيين إضافة الى 32 مقاتلاً.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه وبعد الهجوم الذي شنّه الإرهابيون في 18 أيلول الجاري على الشرطة العسكرية الروسية في ريف حماة، استخدمنا للبحث عن قادة المهاجمين نظام استطلاع متعدد المستويات، ونتيجة ذلك تم الكشف عن مكان وموقع لقاء قادة مجموعة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة) جنوبي مدينة إدلب”.

وأفاد بأن الضربة الروسية أسفرت أيضاً عن تدمير مستودع للذخيرة والمتفجرات وكذلك 6 سيارات مزودة بالأسلحة.

كما كشف الجنرال عن أسماء القادة القتلى وهم أبو سلمان السعودي (رئيس القطاع الجنوبي لمحافظة إدلب) وأبو عباس علاء الدين (أمير بيت المال) وأبو الحسن (مستشار وزير الحرب أبو محمد الجولاني) ووليد المصطفى (مساعد الزعيم الديني عبد الله المحيسني) وأبو مجاهد (القاضي الشرعي).

وأشار كوناشينكوف إلى أنّ العمليات الخاصة في البحث عن المقاتلين المسؤولين عن الهجمات على العسكريين الروس في سوريا والقضاء عليهم لا تزال مستمرة.

 



 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.