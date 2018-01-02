بالصور: تعيش دون قلب في صدرها وتحمله على ظهرها

تعيش البريطانية سلوى حسين بدون قلب داخل جسدها، حيث تحتم عليها أن تحمل قلباً صناعياً معها في حقيبة الظهر، طوال حياتها في حالة نادرة عالمياً.

وتُعد سلوى حسين، ثاني حالة من نوعها في تاريخ بريطانيا، وتعيش بشكل طبيعي دون مشاكل وتمارس عملها كالمعتاد، حيث ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن وزن القلب الصناعي يبلغ 6.8 كلجم، ومزود ببطارية لتشغيله، ومضخة وموتور إلكتروني، ليقوم بنفس عمل القلب الطبيعي.

وتُعد سلوى حسين، ثاني حالة من نوعها في تاريخ بريطانيا، وتعيش بشكل طبيعي دون مشاكل وتمارس عملها كالمعتاد، حيث ذكرت صحيفة “مترو” البريطانية أن وزن القلب الصناعي يبلغ 6.8 كلجم، ومزود ببطارية لتشغيله، ومضخة وموتور إلكتروني، ليقوم بنفس عمل القلب الطبيعي.