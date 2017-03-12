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بالرغم من توقف بعض معاملها .. السكر أنتجت بقيمة 9٫7 مليارات ليرة

 9,7 مليارات ليرة سورية هي قيمة الإنتاج الفعلي لشركات السكر ومعامل الخميرة التابعة للمؤسسة العامة للسكر وبمعدل تنفيذ 61% من قيمة خطتها الإنتاجية لعام 2016.

مدير عام مؤسسة السكر المهندس سعد الدين العلي‏ أوضح  أن عدم تنفيذ كامل الخطة الإنتاجية يعود إلى توقف معمل السكر من بداية شهر أيار من العام الماضي بسبب عدم تأمين المادة الأولية وهي السكر الخامي، وكذلك عدم تشغيل معمل سكر تل سلحب لعدم توافر كميات الشوندر السكري الكافية إضافة لكون معمل الخميرة في شركة سكر حمص متوقف منذ تاريخ 6/10/2016 ولمدة 6 أشهر لتصريف أكبر كمية ممكنة من الخميرة الجافة الواردة إلى المؤسسة.‏

وفيما يخص الكميات المنتجة أشار العلي إلى أن شركة سكر حمص أنتجت كمية من السكر الأبيض الناتج عن تكرير السكر الخامي بلغت 21278 طناً وكذلك إنتاج 4049 طناً من الخميرة الطرية وتوزيعها على المحافظات، ومن ثم تم إيقاف المعمل، يضاف إلى بيع كمية 5254 طناً من الخميرة الجافة المستوردة عن طريق الخط الائتماني الإيراني.‏

وفيما يتعلق بالمنتجات الأخرى قال العلي إنه تم إنتاج كمية 586 طناً من الكحول و159 طناً من الصابون و 908 أطنان زيت قطن مكرر.‏

وحول الخطة الاستثمارية لعام 2017 أكد مدير عام المؤسسة أنه الخطة تضمنت اعتماد وقدره 292 مليون ليرة سورية لمشاريع الاستبدال والتجديد لشركات السكر ومعامل الخميرة التابعة إضافة إلى اعتماد قدره 10 ملايين ليرة لمشروع جديد لخط تكرير السكر الخامي في شركة سكر تل سلحب كما تم التعاقد مع شركة لتوريد كمية 25 ألف طن سكر خامي لتكريره في شركة سكر حمص ومن المتوقع وصول الباخرة قريباً وسينتج عن ذلك كمية بحدود 23000 طن سكر أبيض.‏

ماجد مخيبر

المصدر: الثورة

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