مظاهرات في ريف القامشلي تطالب بخروج قوات الاحتلال الأمريكي
سورية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع المياه عن الحسكة
قصة رامبو السوري
القواعد الأميركية في المهداف: انطلاق المقاومة الشعبية؟
الحسكة تختنق عطشاً .. ومطالب شعبية للضامن الروسي و المنظمات الدولية لتحييد آبار علوك
إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر انفجار سيارة مفخخة بريف الرقة
رفضاً للاحتلالين الأمريكي والتركي في سورية.. انعقاد الملتقى العشائري الثالث في مدينة حلب
مقتل عنصر من “قسد” في مخيم الهول بريف الحسكة
سورية تصدر أحكام غيابية بحق شهود زور في المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري
زعيم حزب السعادة التركي: تدخل أردوغان في سورية أوصل المنطقة إلى وضع صعب
بيدرسون يكشف عن موعد انعقاد اللجنة الدستورية السورية
محكمة منتهية الصلاحية!
«إف 35» قريباً إلى الإمارات: الحلف العسكري... بعد التطبيع
ريفا الحسكة والرقة.. مقتل وجرح عدد من المسلحين المدعومين تركياً بانفجارين متتاليين
دير الزور .. ضحية وعدد من الجرحى المدنيين جراء إطلاق النار عليهم من قبل “قسد”

بالرسم والفنون التعبيرية.. محاولات شعبية لإيصال صوت العطشى في محافظة الحسكة

بالرسم والفنون التعبيرية.. محاولات شعبية لإيصال صوت العطشى في محافظة الحسكة

مع حالة من صمت رسمي محلي وعالمي لا يتناسب وحجم الكارثة في مدينة الحسكة، تشهد سوريا تعاطفا شعبيا متزايدا، ومحاولات لتقديم شيء ينهي حالة العطش التي تعيشها المدينة.


وبعد هاشتاغ "العطش يخنق الحسكة" الذي انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت تظهر محاولات أخرى لترويج صور ورسوم تعبيرية علها تسهم في لفت انتباه العالم إلى أزمة عطش حقيقية تعيشها المدينة وجزء كبيرا من ريفها، ويقدر عدد الواقعين تحت خطر العطش بمليون شخص.


شابان من المدينة قدما فيلما قصيرا، ورغم أن الأداء فيه غير احترافي إلا أنه يحاول أو يوصل رسالة، تقول للعالم ماذا يعني العطش:


أما الصور والرسوم التعبيرية والكاريكاتورية فتملأ الصفحات السورية، وتحاول أيضا أن تقول ما الذي يعنيه "العطش" في المدينة التي تعانيه للمرة الثامنة على التوالي منذ سيطرة الجيش التركي والفصائل التي يدعمها على أجزاء في الشمال السوري، ومنها بلدة رأس العين حيث صارت تحت سيطرة تلك القوات محطة علوك وهي الوحيدة التي تتزود منها الحسكة بمياه الشرب.

 


أسامة يونس