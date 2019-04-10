بالجرم المشهود.. القبض على سارقين اثنين من قبل شرطة الشهباء

تمكنت دورية من قسم شرطة الشهباء من كشف السارقين، وإلقاء القبض على شخصين بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل أثناء محاولتهما سرقة منزل في حي السوق المحلي،حيث كان الأول يقوم بالمراقبة بينما دخل الثاني إلى المنزل عبر الشرفة لسرقته،وبتحريهما عُثر بحوزتهما على مسدس حربي وموس كباس ولثام أسود، وتبين أنهما يدعيان ( ك. ع ) و( ج . م) وبالتحقيق معهما اعترفا بمحاولتهما سرقة المنزل المذكور وإقدامهما على سرقة أكثر من عشرة منازل في الحي نفسه بالاشتراك مع شخص متواري .



تمت مصادرة السلاح والأدوات التي كانت بحوزتهما، ومازالت التحقيقات مستمرة معهما لبيان مصير المسروقات، والبحث جارٍ عن شريكهما المتواري حتى إلقاء القبض عليه، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية