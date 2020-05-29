بالتفصيل.. صندوق المعونة الاجتماعية يشرح كل ما يخص تسليم بدل التعطل

أكد مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المهندس لؤي العرنجي أن تسليم بدل التعطل يتم بشكل شخصي ولا يقبل أي نوع من أنواع الوكالات الشخصية العامة أو الخاصة والقانونية بما يمنع استفادة أي شخص غير مستحق أو الحصول على البدل أكثر من مرة.



وأوضح العرنجي لوكالة سانا أن المستفيد يوقع ويبصم على تعهد خطي حين استلام البدل يتعهد بموجبه بأنه سيعيد مبلغ البدل مع ما يترتب عليه من غرامات وفوائد في حال تبين أنه غير مستحق لكونه عاملا في الدولة أو عاملا في قطاع خاص آخر لم يتعطل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وليس رب عمل.



وتهدف هذه الإجراءات وفق العرنجي إلى إيصال بدل التعطل للشخص المستحق ممن تنطبق عليه الشروط التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكشف أي خطأ محتمل في بيانات الشخص المستفيد لافتا إلى أن قيمة بدل التعطل هي مئة ألف ليرة سورية ويقدم لمرة واحدة لا يترتب عليه أي ضرائب أو حسومات.



وأكد العرنجي أنه سيتم استرداد مبلغ بدل التعطل في حال تبين عدم استحقاق الشخص له وفق المهن المستهدفة ووفق الأسس والغايات التي انطلق منها برنامج بدل التعطل مشيرا إلى أنه لا يصرف لمن هم دون سن الـ 18 عاما ولا لمن فوق سن الـ 70 عاما.



وأوضح العرنجي أن بيانات الأشخاص المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ترد من الجهات المعنية في الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية ولجان الأحياء في المحافظات مصدقة من قبل المحافظين بشكل ورقي وممهورة ومصدقة من الجهة مصدرة البيانات وبشكل الكتروني عبر البريد الالكتروني ويتم تحويل البريد الالكتروني بإعادة توجيهه إلى فريق العمل وبالتالي لا يمكن زيادة أي اسم وعلى مسؤولية هذه الجهات من حيث صحة البيانات الشخصية والمهنة للمتعطل وكونه تعطل فعلاً بسبب إجراءات التصدي لكورونا.



ووفق العرنجي يتم إرسال قوائم المستحقين لفروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وإعادة تدقيقها أصولا وفي حال وجود أي تكرار أو حالة مخالفة أو حالة مرفوضة يتم حذفها وبعدها يتم إرسال قوائم المستفيدين إلى وزارة المالية لاستصدار قرار إضافة اعتماد ويتم تنظيم أمر صرف من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وإرسال القوائم لمديريات المالية في المحافظات من قبل مديري فروع الصندوق في المحافظات.



وأشار العرنجي إلى أنه يتم إرسال القوائم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبيان من هو مشمول بالتأمينات وبيان جهة عمله فيما إذا كانت جهة واحدة أو أكثر وفيما إذا كانت احدى الجهات هي جهة عامة أو هي خاصة وبيان اسم الجهة مبينا أنه في حال وجود خطأ واحد فقط بالبيانات الشخصية يتم صرف بدل التعطل أما في حال وجود أكثر من خطأ فيجب تصحيح البيانات لدى فرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.



ولفت العرنجي إلى أن التسجيل في القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتسجيل المستهدفين بالحملة من متعطلين ومسنين وأشخاص ذوي إعاقة توقف منذ الثاني عشر من الشهر الجاري وبلغ عدد المسجلين نحو 450 ألف مسجل معظمهم من فئة العمال المتعطلين نتيجة إجراءات التصدي لكورونا موضحا أن بعض المسجلين تصلهم رسائل لاستكمال بياناتهم عبر رابط خاص ضمن الرسالة بينما لم يعد بإلإمكان الدخول أو التسجيل عبر القناة الرقمية.





وأعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أسماء الدفعة الأولى من مستحقي بدل التعطل حيث تجاوز عددهم 19 ألف مستفيد وسيتم صرف البدل لهم خلال الأسبوع القادم.





ويصرف بدل التعطل من ميزانية الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تستهدف إضافة إلى العمال المتعطلين نتيجة إجراءات التصدي لفيروس كورونا الأشخاص المسنين فوق الـ 70 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتم دعم الفئتين الأخيرتين بتوزيع سلل غذائية وصحية ومبالغ نقدية عبر مشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية ومن الحساب المصرفي للحملة.





يشار إلى أن الحملة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رسميا في السادس عشر من الشهر الماضي بعد أن أطلقت قناة رقمية لتسجيل الراغبين بالاستفادة من الحملة من مختلف الفئات المستهدفة حيث تضاف البيانات الواردة عبر القناة إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية واتحادات غرف السياحة والعمال والحرفيين بما يساعد بالوصول إلى المتعطلين بشكل دقيق.