بالتفاصيل و المواقع: ثلاثة عشر حاجز عسكري أُزيلت من دمشق

أزالت الجهات الأمنية ثلاثة حواجز إضافية يوم الأربعاء، في منطقة العدوي (دار الشفاء)، وحي الخطيب، وشارع بغداد، بعد يوم واحد من إزالة أربعة حواجز في منطقتي دمر البلد ومشروع دمّر، لتنضم إلى أكثر من عشرة حواجز أخرى أزيلت خلال الشهر الماضي، بعد نهاية العمليات العسكرية بشكل كامل في دمشق ومحيطها، لأوّل مرة منذ سبع سنوات.

في السياق، يجري إزالة عشرات الكُتل الاسمنتية في مناطق التماس سابقاً، وخطوط محاور القتال، إضافة إلى بدء إزالة الحواجز الحجرية في الحارات والطرق الفرعية وسط وشرق المدينة.

وتنفّست شوارع العاصمة الصعداء، بعد أن أمست الحركة “أسرع وأسهل” إثر إزالة الحواجز، مع الإبقاء على نقاط تفتيش متحركة، وحواجز متنقلة غير ثابتة.

وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباءً عن انتشار الشرطة العسكرية الروسيّة مكان الحواجز السورية، الأمر الذي لم يلحظه سكان دمشق، ولم يشاهدوه في المدينة، وشوهدت عناصر الشرطة الروسية بشكل أكبر في مناطق التسويات والمصالحات جنوبي دمشق، أو داخل الغوطة الشرقية.



أماكن الحواجز التي أزيلت حتى الساعة:شرقاً:



1- حاجز الزبلطاني (الشيخ رسلان)



2- حاجز ساحة التحرير (باتجاه شارع حلب).



3- حاجز ساحة الغدير (باتجاه باب توما)



4- حاجز كراجات العباسيين.



5- حاجز شارع بغداد (باتجاه ساحة التحرير)



6- حاجز القصور

7- حاجز بداية طريق المطار (باتجاه المتحلّق الجنوبي)



8- حواجز دمّر البلد ومشروع دمر (الكنيسة، التعمير، كليوبترا، الربوة).



9- حاجز باب الجابية (باتجاه شارع البدوي)



10 – حاجز ابن النفيس



11- حاجزا باب مصلّى (باتجاه كراجات السيدة زينب، باتجاه دوار باب مصلى)



12- حاجزا كفرسوسة (باتجاه مول شام سنتر، باتجاه دوار الكارلتون).



13- حاجز شارع مرشد خاطر

فيما لم تنشر أية نقاط تفتيش أو حواجز عسكرية روسية داخل مدينة دمشق كما اشيع.





ماهر المؤنس