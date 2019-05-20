بالتزامن مع بدء الامتحانات.. طرق تساعد طفلك على التركيز وقت الاختبارات

تعاني الكثير من الأمهات من عدم تركيز أبنائهن في المذاكرة، ولذلك كشفت لنا أخصائية رياض الأطفال وعد العتيبي، عن طرق المحافظة على تركيز الأطفال وقت الاختبارات.



وبينت أن أهم ما يجب أن تُركز عليه الأمهات أولاً، هو عمل نظام للنوم حتى لا يضعف تركيز الطفل بسبب السهر، في حين يأتي تناول الوجبات الصحية في المركز الثاني من ناحية الأهمية، فالأطعمة التي تحتوي على سكريات تعمل على تقليل التركيز لدى طفلك.



كما أن عليك لتسهيل إيصال المعلومة لذهن الطفل أن تستخدمي معه طريقة القصص، وذلك من خلال ربط المعلومة بأحداث القصة حتى ترسخ بذهنه، كذلك عليك تغيير المكان المعتاد الذي يدرس فيه الطفل، والساعات المحددة لذلك، حتى لا يشعر بملل من الروتين.



وذكرت بعض النصائح التي يُمكن من خلالها مساعدة الطفل على التركيز في الدراسة، أبرزها:



– إيجاد مكان مناسب للدراسة، بحيث يكون مكاناً هادئاً وخالياً من أي شكل من أشكال وأنواع التشتيت، كوجود التلفاز، أو الألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير.



– وضع خطة مناسبة للدراسة.



-كتابة الملاحظات وتبسيطها إلى كلمات قليلة، مع إمكانية التوسع في بعض المصطلحات والمفاهيم خلال الامتحان.



-عدم الاستمرارية في قراءة الملاحظات إذا كانت غير منطقية، والبحث عن مصادر أخرى تتحدث عن نفس الموضوع للدراسة منه.