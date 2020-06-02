بالأسماء...إغلاق 20 محل تجاري في دمشق

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محال تجارية بحيازتها مواد منتهية الصلاحية ومنها عدم الاعلان عن الاسعار والمبيع بسعر زائد وعدم حيازة فواتير للمواد. وذكرت دائرة حماية المستهلك انه اغلقت الفعاليات التجارية بالشمع الاحمر و نظمت الضبوط العدلية اللازمة و أحيلت الضبوط للقضاء المختص لاستكمال الاجراءات القانونية وشملت الضبوط: ١ - مطعم سناك الواحة - المزرعة - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية مشروبات غذائية اتلفت أصولاً



٢ - محل منظفات عمورة - المزة جبل - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .شملت شامبو ومنظفات وكريم بشرة وصبغات



٣ - محل أجبان والبان السفاف - ركن الدين ساحة شمدين - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية لبنة و زعتر اتلفت اصولا .



٤ - ميني ماركت مرحبا - عين كرش - بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية .



٥ - محل غذائيات القمر - القزازين - بمخالفة حيازة وبيع مواد غذائية لاتحتوي على تاريح الصلاحية / الانتاج والانتهاء / معمول بتمر .



٦ - محل الشربجي لبيع المواد الاولية لصنع المنظفات - البزورية - بمخالفة حيازة مواد لا تحتوي على مواصفات /مادة صابون الغلسيرين/ .



٧ - ملحمة العنابي - باب سريجة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .بكمية ٩ كيلو



٨ - ملحمة باب سريجة - باب سريجة - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق .بكمية ٦ كيلو



٩ - محل السفاف لبيع اللحوم - الزبلطاني سوق الهال - بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق . بكمية ٢٧ كيلو



١٠ - مطعم ملك الشاورما - ركن الدين ساحة شمدين - بمخالفة تقاضي زيادة بالاسعار .



١١ - محل غذائيات الرضا - الزاهرة مسبق الصنع - بمخالفة البيع بسعر زائد .



١٢ - كشك ابراهيم اوتاني لتجارة الخضار والفواكه بالجملة - الزبلطاني سوق الهال - بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير .



١٣ - كشك رقم /٧/ لتجارة الخضار والفواكه بالجملة - الزبلطاني سوق الهال - بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير .



١٤ - محل منظفات الشعار ونغنغ - الزبلطاني سوق الهال - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



١٥ - مطعم فروج القصاع - باب توما - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



١٦ - محل أجبان وألبان النور - برزة البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



١٧ - محمصة نظام - القصاع - بمخالفة عدم حيازة فواتير للمواد التي يتعامل بها .



١٨ - سوبر ماركت غرين ماركت - برج الروس - بمخالفة عدم حيازة فواتير للمواد التي يتعامل بها .



١٩ - معرض الشرق للألبسة - سوق الحميدية - بمخالفة عدم حيازة فواتير للمواد التي يتعامل بها .



٢٠ - كشك القصور - بساحة القصور - بمخالفة عدم حيازة فواتير للمواد التي يتعامل بها .