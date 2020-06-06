بالأسماء...إغلاق محلات تجارية في دمشق

اغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أمس وأمس الأول عددا من المحال التجارية لارتكاب اصحابها مخالفات، وشملت الاغلاقات:



١ - سنتر المرابط - المهاجرين مرابط - بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .



٢ - دهانات الزرزور - باب مصلى - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .



٣ - معمل سكاكر وشوكولا أحمد ناظم سكري - البزورية سوق معاوية - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .



٤ - بقالية الملك - المزة كيوان - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



٥ - غذائيات ابو اسعد - الفحامة - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



٦ - مشحم السلطان - دمر البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .



٧ - غذائيات العبود - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .



٨ - بقالية رامي - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .



٩ - بقالية العروبة - ساحة المحافظة - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .