بالأسماء... 9 أنواع مطهرات تسمم الجسد

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من استخدام مطهرات يد معينة يمكن أن تكون سامة عند امتصاص الجلد لها، وأعلنت الإدارة عن 9 أنواع مطهرات يحتمل احتوائها على الميثانول، وهي:



مطهر لليدين بالكامل NDC: 74589-002-01



معقم اليدين Esk Biochem NDC: 74589-007-01



معقم يدين متطور 75% كحول NDC: 74589-008-04 CleanCare NoGerm



معقم يد جل Lavar 70 NDC: 74589-006-01



معقم اليدين الجل الجيد للجراثيم NDC: 74589-010-10



معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-005-03 CleanCare NoGerm



معقم يدين متطور %٪ كحول NDC: 74589-009-01 CleanCare NoGerm



معقم يدين متقدم 80% كحول NDC: 74589-003-01 CleanCare NoGerm



معقم اليدين المتقدم من NDC: 74589-001-01 Saniderm



وشددت الإدارة على أن الميثانول ليس من المقبول تواجده في مطهرات اليد، موضحةً أن التعرض للتسمم بالميثانول يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والتقيؤ والصداع وعدم وضوح الرؤية والعمى الدائم والغيبوبة وتلف الجهاز العصبي والوفاة.



المصدر: سبوتنيك