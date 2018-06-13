بالأسماء: وزارة الداخلية السورية تجري تعيينات جديدة لعدد من رؤوساء الفروع و الأقسام

أجرت وزارة الداخلية السورية عدة تغييرات و تنقلات في قيادات و أقسام الشرطة في ثلاث محافظات سورية هي: اللاذقية و دير الزور و السويداء.وقد شملت التنقلات في وزارة الداخلية الضباط التالية أسماؤهم:

– تعيين كلاً من العميد محمود الحاج حسن ، والعميد محمد عبود أحمد معاونين لقائد شرطة اللاذقية



– تعيين العميد ياسر عبود معاوناً لقائد شرطة ريف دمشق

– العقيد نايف الموسى رئيساً لقسم محافظة السويداء

– العقيد عبد الباسط مرعي رئيساً لقسم العمليات في فرع مرور اللاذقية

– العقيد إياد جراد رئيساً لفرع مرور دير الزور

-العقيد لبيب يوسف رئيساً لفرع مرور اللاذقية.هذا وقد رصدت وكالة أوقات الشام الاخبارية تفاعلا إيجابيا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلسلة التنقلات و التعيينات الجديدة و خصوصا في محافظة اللاذقية, حيث أثنى المعلقون على عدد من الضباط المعينيين في هذا القرار.