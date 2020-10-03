بالأسماء: مقتل أربع مقاتلين سوريين في معارك كاراباخ جميعهم من حمص

قتل أربع مقاتلين سوريين تابعين لتركيا في المارك الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم كاراباخ.



وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل أربعة مسلحين سوريين، شاركوا في المعارك الدائرة في بين أذربيجان وأرمينيا، بإقليم “كاراباخ” المتنازع عليه بين البلدين.



وقالت مصادر اعلامية معارضة أمس الجمعة 2 من تشرين الأول، إن كل من الرائد كنان فرزات، وياسر فرزات، وبلال الطيباني، ووليد الأشتر، قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد أرمينيا، لافتة إلى أنهم ينحدرون من محافظة حمص.



وكان السفير السوري في أرمينيا، محمد حاج إبراهيم، قال إن 81 سوريًا “يقاتلون في صفوف القوات الأذربيجانية” قُتلوا في المعارك الدائرة منذ 26 من أيلول الحالي.



واتهم السفير تركيا بنقل أربعة آلاف سوري من مناطق الشمال السوري، إلى أذربيجان للقتال مع جيشها.

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أمس الخميس 1 من أيلول، عن حقائق جديدة بشأن تجنيد مقاتلي “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، بصفوف أذربيجان، من خلال لقاء مع مقاتل سوري كان يعيش في منطقة عفرين.



وقال المقاتل السوري (الذي لم يكشف عن اسمه لدواع أمنية)، إن قائد مجموعته بـ “الجيش الوطني السوري” طلب منهم الاستعداد للذهاب إلى أذربيجان، مبينًا أنه فعل ذلك طوعًا، وأن 90% من وحدته وقعت على الذهاب.

وتابع، “قالوا لنا إنهم سيعطوننا 1500 دولار في الشهر، وعقودنا لمدة ثلاثة أشهر، وكل شهر سيدفع لنا قائد الوحدة”، لكنه لم يعرف من يمول العملية، بحسب “سي إن إن”.



وكالات