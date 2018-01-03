بالأسماء مصرع 28 إرهابيا على جبهة إدارة المركبات بحرستا

نشرت تنسيقيات المسلحين أسماء 28 قتيلاً بينهم 3 مسؤولين من بين عشرات المسلحين الذين قُتلوا بنيران الجيش السوري على جبهة إدارة المركبات في غوطة دمشق الشرقية خلال الـ 5 أيام الماضية والقتلى هم:



1- مسؤول عسكري في "هيئة تحرير الشام" المدعو "أبو محمد بن لادن".

2- مسؤول ميداني في "حركة أحرار الشام" المدعو "خالد ابراهيم الخولي".

3- أحد المسؤولين في المجموعات المسلحة المدعو "مسلم أبو أحمد".

4- أبو الوليد العربيني انتحاري "هيئة تحرير الشام".

5- أبو دجانة الجزراوي انتحاري "هيئة تحرير الشام".

6- أبو عمر أنصار "هيئة تحرير الشام".

7- سليم أبو حمزة "هيئة تحرير الشام".

8- أبو ثابت عتيبة "هيئة تحرير الشام".

9- أبو الحارث الشامي "هيئة تحرير الشام".

10- أبو يحيى القابوني "هيئة تحرير الشام".

11- أبو أحمد القابوني "هيئة تحرير الشام".

12- أبو أحمد قبة الشامي "هيئة تحرير الشام".

13- أبو عدي جوبر "هيئة تحرير الشام".

14- أبو قدامة الحسكاوي "هيئة تحرير الشام".

15- حسن قاسم الملقب "أبو محمود" "حركة أحرار الشام".

16- خالد قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

17- محمود مصطفى قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

18- أبو عبادة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

19- رضوان الأقرع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

20- أبو خميس بتول بلدة العبادة _ ريف دمشق.

21- علاء قلاع بلدة العبادة _ ريف دمشق.

22- أبو حمزة سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

23- خالد سرحان بلدة العبادة _ ريف دمشق.

24- محمد عبدو طريش بلدة حران العواميد _ ريف دمشق.

25- هشام جحا جوبر _دمشق.

26- محمد حبق الملقب "أبوعلاء".

27- أحمد قاسم.

28- أحمد أيمن مرعي.





الاعلام الحربي المركزي