باكستان توقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن
أعلنت باكستان تعليق تعاونها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري و الاستخباراتي.
ونقلت صحيفة داون الباكستانية عن وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان قوله خلال كلمة له في معهد الدراسات الاستراتيجية في العاصمة إسلام اباد لقد قمنا فعلا بوقف وتعليق التعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة في المجالين العسكري والاستخباراتي موضحا أن الولايات المتحدة تتعرض للهزيمة في أفغانستان رغم إنفاق مليارات وهي تحاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير فشلها العسكري هناك.
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بعد أن جمدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي مبالغ كان من المقرر أن تدفع لباكستان في إطار صندوق دعم التحالف لتغطية نفقاتها المتعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب.
وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في تويتر إن “واشنطن ارتكبت حماقة بمنحها مليارات الدولارات لإسلام أباد” مضيفا “لقد وفروا ملاذات آمنة للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان أما مساعدتهم فكانت ضئيلة”.
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