باكستان توقف التعاون العسكري والاستخباراتي مع واشنطن

ونقلت صحيفة داون الباكستانية عن وزير الدفاع الباكستاني خورام داستجير خان قوله خلال كلمة له في معهد الدراسات الاستراتيجية في العاصمة إسلام اباد لقد قمنا فعلا بوقف وتعليق التعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة في المجالين العسكري والاستخباراتي موضحا أن الولايات المتحدة تتعرض للهزيمة في أفغانستان رغم إنفاق مليارات وهي تحاول استخدام باكستان ككبش فداء لتبرير فشلها العسكري هناك.