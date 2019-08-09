باكستان تغلق المطار الرئيسي وتصعد مع الهند على خلفية قضية كشمير

أعلن وزير السكك الحديدية في باكستان تعليق حركة القطارات مع الهند بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.



قناة "جيو نيوز" الباكستانية أكدت أنه "تم تعليق العمل بالخط الواصل بين البلدين - قطار "سامجهوتا إكسبريس"، جراء التوترات التي وقعت بين الجانبين ، وكان تسيير القطار (سامجهوتا إكسبريس) يتم مرتين أسبوعيا بين مدينتي "لاهور" الباكستانية و"عطاري" الهندية.



وفي وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استبعاد الخيار العسكري كرد على قرار الهند بشأن كشمير.