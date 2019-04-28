باقري: إيران تريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مسؤولة عن المحافظة على أمن مضيق هرمز في الخليج ولا تسعى إلى إغلاقه.



وقال باقري في تصريح اليوم على هامش المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لقادة ورؤساء ومسؤولي قوى الأمن الداخلي الإيراني إن “المسؤولين الإيرانيين أعلنوا أننا لا نسعى لإغلاق مضيق هرمز ولكن إذا صعد الأعداء من إجراءاتهم فسنكون قادرين على القيام بذلك”.



وأضاف باقري: إننا نريد أن يبقى هذا المضيق الاستراتيجي مفتوحاً موضحاً أن ناقلات النفط والسلع من مختلف البلدان مثل إيران تمر عبر المضيق يومياً ما يشكل أمراً حيوياً لمختلف الدول في المنطقة والعالم.