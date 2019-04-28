ميليشيا “قسد” تطلق النار على مظاهرات تطالب بطردها من ريف دير الزور
احتفالات بعيد الفصح المجيد بإقامة الصلوات والقداديس
الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو
2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة
قريباً تحرير أسرى سوريين مقابل رفات زخاريا
بوتين: انتصار الأسد أمر واقعي ..والمعارضة هي من يعرقل الحل
مع التراجع الجديد لليرة.. المركزي السوري يعد ويتوعد
حجو : 60 ألف جثة شهيد مدني و100 ألف جريح خلال سنوات الحرب..
البيان الختامي لـ”أستانا 12″: تنفيذ اتفاق سوتشي والقضاء على الإرهاب في إدلب
بحماية الاحتلال التركي .. أول مقر لـ “الائتلاف” داخل سوريا منذ إنشائه
مرفأ «عالمي» في طرطوس: إعادة هيكلة... وترقّب في أرواد!
الجيش يحصد عشرات الإرهابيين في الشمال والطيران الروسي يكثف غاراته ضدهم
زيلينسكي يطيح بوروشنكو: أوكرانيا مستعدة للحوار مع روسيا
18 غارة للطيران الروسي تدك مواقع النصرة في ادلب
نصر الله :أعداء سورية يحاولون تنفيذ مخططاتهم العدوانية عبر العقوبات
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

باقري: إيران تريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران مسؤولة عن المحافظة على أمن مضيق هرمز في الخليج ولا تسعى إلى إغلاقه.

وقال باقري في تصريح اليوم على هامش المؤتمر الوطني الثالث والعشرين لقادة ورؤساء ومسؤولي قوى الأمن الداخلي الإيراني إن “المسؤولين الإيرانيين أعلنوا أننا لا نسعى لإغلاق مضيق هرمز ولكن إذا صعد الأعداء من إجراءاتهم فسنكون قادرين على القيام بذلك”.

وأضاف باقري: إننا نريد أن يبقى هذا المضيق الاستراتيجي مفتوحاً موضحاً أن ناقلات النفط والسلع من مختلف البلدان مثل إيران تمر عبر المضيق يومياً ما يشكل أمراً حيوياً لمختلف الدول في المنطقة والعالم.