باع كل ما يملك ليقوم برحلة حول العالم

أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» أن الصيني تشين هانبين عاد إلى بلده بعد أن أنهى رحلة دامت أربع سنوات جال خلالها حول العالم.

وكان قد باع كل ما يملك وأنفق كل مدخراته ليقوم برحلته، وحالياً يتعين عليه أن يبدأ حياته من الصفر.

وكان أول ما يترتب عليه القيام به استئجار شقة وسيارة بعد أن كان يملك منزلا قبل أربع سنوات.

وباع تشين شقته في العاصمة بكين بـ1.15 مليون دولار حتى يتمكن من القيام برحلته.

وفي مقابلة أجراها من داخل سيارته التي يتخذ منها منزلاً متنقلاً في بكين، قال: «إنني لم أندم أبدا على ما قمت به ولا مرة واحدة».

وتبرز سيارته من بين سيارات السكان ليس لكونها منزلاً متنقلاً فحسب بل لأنها تحمل ملصقات لأعلام وأسماء الدول الـ113 التي مر بها إضافة إلى أسماء الفريق الذي رافقه خلال رحلته التي دامت 1588 يوماً.

وكالات