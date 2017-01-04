القوات العراقية تسيطر على حي الميثاق شرق الموصل
224 خفيراً جمركياً «مختلساً» في أمانة جديدة يابوس
الحكومة في حلب وخميس يطالب رجال الدين الإرتقاء بالخطاب الديني
25 قتيلاً من «فتح الشام» بينهم قادة في غارة على مقر لها في إدلب
شيخ شيوخ البكارة: المعارضة مرتزقة ومرتهنة والأسد رئيس شرعي
اشتداد المعارك في محيط «الفيجة»: الحل العسكري خياراً
ترحيل جديد لمسلحين من ريف دمشق إلى إدلب.. و3 أيام مهلة لآخرين
«المرصد»: 500 ضحية بنيران تركية خلال 2016
قرار بإغلاق القناة الأولى للتلفزيون وإذاعة صوت الشعب
مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي
«وادي بردى» الحسم قريب ومسلحون ينتظرون دخول الجيش لتسليم أنفسهم
انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»
الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر
21 باصاً أخضر لا تزال محتجزة في الفوعة وكفريا وأهالي البلدتين يناشدون لاستكمال اتفاق حلب كاملاً
غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً

باع كل ما يملك ليقوم برحلة حول العالم

أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» أن الصيني تشين هانبين عاد إلى بلده بعد أن أنهى رحلة دامت أربع سنوات جال خلالها حول العالم.
وكان قد باع كل ما يملك وأنفق كل مدخراته ليقوم برحلته، وحالياً يتعين عليه أن يبدأ حياته من الصفر.
وكان أول ما يترتب عليه القيام به استئجار شقة وسيارة بعد أن كان يملك منزلا قبل أربع سنوات.
وباع تشين شقته في العاصمة بكين بـ1.15 مليون دولار حتى يتمكن من القيام برحلته.
وفي مقابلة أجراها من داخل سيارته التي يتخذ منها منزلاً متنقلاً في بكين، قال: «إنني لم أندم أبدا على ما قمت به ولا مرة واحدة».
وتبرز سيارته من بين سيارات السكان ليس لكونها منزلاً متنقلاً فحسب بل لأنها تحمل ملصقات لأعلام وأسماء الدول الـ113 التي مر بها إضافة إلى أسماء الفريق الذي رافقه خلال رحلته التي دامت 1588 يوماً.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.