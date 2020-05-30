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باصات لنقل الطلاب من القامشلي إلى الجامعات على طريق الـ"M4 "

انطلقت ستة باصات صباح اليوم السبت من كراج مدينة القامشلي لنقل طلاب الجزيرة السورية، إلى جامعات دمشق وحلب واللاذقية مجاناً،

وأشار  الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم".إلى أنه وبعد وصول الباصات إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة رافقتهم من هناك الشرطة العسكرية الروسية وصولاً إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة، عبر الطريق الدولية المعروفة بـ"M4 " التي فتحت مؤخراً بضمانات روسية.

ومن المفترض أن تكون هناك أيضاً رحلات جوية بطائرات اليوشن من مطار القامشلي إلى دمشق واللاذقية وحلب في وقت لاحق أيضاً بشكل مجاني.