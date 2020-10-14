باسيل ينضم إلى منتقدي الحريري وشروطه لتشكيل الحكومة اللبنانية

شدد رئيس التيار الوطني الحر، وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل، أمس الثلاثاء، على أن من يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين في لبنان، يجب أن يكون هو أيضاً اختصاصياً، في إشارة منه لتحركات رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، مشيراً ذات الوقت، إلى أنه يرفض التقسيم لكنه يؤيد اللامركزية.



ونقل موقع «روسيا اليوم» عن باسيل قوله: إن «من يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون الاختصاصي الأول أو أن يفسح المجال لاختصاصي»، مضيفاً: إن تكتل «لبنان القوي» النيابي برئاسته سيتقدم باقتراح تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) يقوم على إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، وإلزام رئيس الحكومة المكلف بمهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة.



وأضاف باسيل «لا نريد الفدرالية أو التقسيم ونعتبره قضاء على لبنان الرسالة والكيان، لكننا نريد اللامركزية بمعناها الواسع».



وفي الملف الاقتصادي، قال باسيل: إن السلاح اليوم هو الدولار، والدولار ليس بيدنا بل بيد من يطبعه، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وهذه هي نقطة ضعفنا، وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة.



كلام باسيل يأتي في وقت بدأ فيه رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري مشاورات رسمية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، رغم عدم وجود تكليف رسمي من الرئاسة حتى الآن، الأمر الذي قوبل بجملة من الانتقادات حتى من أقرب المقربين له، وعلى رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي أكد بالأمس أنه عارض تكليف الحريري بتشكيل حكومة لبنان الجديدة.





“وكالات”