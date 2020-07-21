باستخدام جهاز إيراني الصنع.. الكشف عن كورونا في بضع ثوان

نجح باحثون إيرانيون في تصميم وإنتاج جهاز فريد من نوعه للتشخيص السريع للإصابة بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة ارنا الإيرانية أن إنتاج هذا الجهاز تم بتعاون مشترك بين مركز (معتمد) لأبحاث السرطان التابع لمنظمة الجهاد الجامعي وكلية الهندسة بجامعة طهران وتمكن هذا الجهاز الجديد من كشف الإصابة بكورونا في جزء من الدقيقة من خلال مراقبة نسبة تفاعلات الأكسدة في سوائل الجسم المخاطية باستخدام تقنية التأثيرات الكهربائية الحيوية دون الحاجة إلى مجموعات التشخيص الطبي ومستهلكات أخرى.