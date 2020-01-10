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باريس: إذا استمرت إيران بخرق الاتفاق النووي قد تحصل على قنبلة نووية خلال سنة أو سنتين

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إنه إذا استمرت إيران في خرق الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، فقد تتمكن من الحصول على قنبلة نووية خلال سنة أو اثنتين.

وأضاف لو دريان أن "الإيرانيين اليوم، ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول على القنبلة النووية، لكن إذا استمروا في خرق اتفاقية فيينا، فعندئذ سيتمكنون خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، من الوصول إلى السلاح النووي".

وتصاعدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا، في مايو 2018، من اتفاقية عام 2015 التي رفعت تدريجيا العقوبات المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.


وكانت إيران أعلنت يوم الخامس من يناير الجاري، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.


وجاء ذلك، عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بغارة جوية أمريكية في العراق. 
المصدر: رويترز